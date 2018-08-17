Бизнес в России может получить персональные данные своих сотрудников

Фирмы по имеющемуся ныне закону могут сами распоряжаться приватными сведениями и отправлять их на переработку подрядчикам без ведома владельца.

Бизнесмены РФ предлагают изменить закон «О персональных данных», после чего они получат право передавать личную информацию граждан третьим лицам без нужного на то согласия. Отвечать станет за сохранность данных компания, получившая разрешение гражданина на обработку сведений. Новый закон даст возможность бизнесу увеличить сферу дистанционных услуг и предлагать людям то, что их интересует. Также надо отметить, что в таком случае клиент лишится контроля за передачей его информации и будет бесправным в данном процессе.

Ранее Google вынуждена была сообщить, что следит за своими пользователями с помощью специальных приложений. Таким образом пользователи услуг компании потеряли возможность сохранять анонимность.

Никита Готский