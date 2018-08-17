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| | Реновация в Москве: Детский сад на Касимовской могут снести

Реновация в Москве: Детский сад на Касимовской могут снести

Сегодня, 13:24

С соответствующим предложением выступили жители района Бирюлево Восточное на встрече с Сергеем Собяниным.

 

В четверг, 16 августа, мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с жителями Бирюлево Восточное. На мероприятии глава столицы РФ обсудил с гражданами программу реновации и ответил на вопросы москвичей. Одним из самым задаваемых стал о сроках реализации проекта по расселению. Сергей Собянин проинформировал, что на данный момент специалисты занимаются документацией проекта. До конца текущего года они планируют завершить определение этажности домов, необходимой инфраструктуры и транспортной развязки будущих районов. В 2019 году эксперты приступят к планировке, после чего станут известны точные сроки переселения жильцов. Жители Бирюлево Восточное предложили как площадку по реновации здание бывшего детского сада «РЖД», расположенного по улице Касимовской, дом 39, корпус 2. Сергей Собянин принял предложение и распорядился найти собственников строения. Теперь детсад могут снести, а его территория может стать новой площадкой для строения дома.

 

Следует отметить, что ранее пресс-служба Мосгосстройнадзора проинформировала, что за семь месяцев 2018 года на юго-востоке столицы в эксплуатацию были введены 12 капитальных строений площадью 270 тысяч квадратных метров. Из них два – объекты программы реновации – жилые дома в Кузьминках и Текстильщиках на 208 квартир.


Виктория Озерова
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