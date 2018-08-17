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| | «Этот год был мучительным»: Илон Маск пожаловался на переутомление и проблемы со сном

«Этот год был мучительным»: Илон Маск пожаловался на переутомление и проблемы со сном

Сегодня, 12:33

Основатель компании Tesla главный инженер SpaceX признался, что он работает по 120 часов в неделю, а иногда и днями не покидает офис. При этом полноценного отпуска у него не было уже 17 лет.

В последнее время над бизнесменом Илоном Маском «сгустились тучи»: после скандального поста в Twitter о готовности скупить акции Tesla и сделать компанию частной Комиссия по ценным бумагам начала расследование в его отношении, а акционеры подали иск. В довершении один из уволенных сотрудников рассказал, что на одной из фабрик компании процветает наркоторговля. В Связи с этим в интервью для New York Times бизнесмен пожаловался на переутомление и проблемы со сном. Он признался, что для него «этот год был мучительным», а также «самым тяжелым и болезненным» за всю его карьеру. Основатель Tesla рассказал, что в последнее время работает по 120 часов в неделю, а иногда по три – четыре дня находится в офисе и даже не выходит на улицу. Это привело к проблемам со здоровьем, иногда бизнесмен не может уснуть без снотворного. 28 июня свое 47-летие Илон Макс «отпраздновал» в офисе в одиночестве. Все 24 часа он работал. Бизнесмен не отдыхал более недели уже 17 лет – с 2001 года, когда был вынужден взять длительный отпуск из-за малярии. Близкие опасаются за состояние здоровья Илона Маска.

Журналисты New York Times отметили, что во время интервью Илон Маск вел себя странно: то плакал, то смеялся, а некоторые признания давались ему с трудом.


Виктория Озерова
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