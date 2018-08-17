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| | Дизайнеры выведали верную длину мужских шорт

Дизайнеры выведали верную длину мужских шорт

Сегодня, 12:25

Эволюция мужской одежды проходит протяжнее, нежели женской. Специалисты издания GQ создали принцип, который останется востребованный еще пару лет. 

Несмотря на то, что в отдельной местности мужская мода все еще плохо развита, модными домами давно овладели дизайнеры, которые смыслят в стиле. Таким образом мужские вещи стали приобретать очертания женской одежды. Дизайнеры проводят над ними разные эксперименты: сужают, укорачивают, но от этого предметы гардероба не становятся хуже. 
Долгие часы подсчетов помогли экспертам журнала сформировать алгоритм, который поможет мужчинам уже в текущем сезоне верно выбрать Бермуды на лето 2019 года. Для того, чтобы найти шорты правильной длинны представителям сильного пола нужно будет знать рост и миловидность своих ног. Мужчинам с ростом 1,65-1,75 м следует обратить свое внимание на шорты длинной 13 см, ростом 1,75-1,85 м - 18 см, а с ростом 1,85-1,95 м - 23 см. Замерять длину следует от ширинки шорт.



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