Российские пользователи соцсетей цинично высказались о смерти Ареты Франклин

По их мнению, все переживают об ушедшей из жизни «королеве соула», но выглядит это якобы наигранно.

«Все такие: ох, умерла Арета Франклин! Как же теперь жить… Все это наиграно! Это как если бы американцы внезапно начали переживать о том, что умерла Людмила Гурченко. Та же история», - заявили юзеры на просторах Twitter.

Многие начали отмечать, что сравнение подобных примеров, как минимум, не корректно. Другие отметили, что действительно являлись почитателями таланта Ареты Франклин, а потому не видят ничего, с чем могла бы перекликнуться эта фраза. Они также соболезновали кончине российской актрисы и певицы Людмилы Гурченко, потому не видят в этом ничего «странного и наигранного».

Другие пользователи социальных сетей отчасти согласились с этим циничным высказыванием о смерти Ареты Франклин, отметив, что на просторах Сети даже самых больших артистов, чей пик славы остался позади, вспоминают исключительно после того, как они скончаются. Но, по их мнению, это лучше, чем бесславная смерть.

Стоит напомнить, что в США в возрасте 76 лет умерла Арета Франклин, которую называли «королевой соула» и одним из самых влиятельных голосов XX столетия. За три дня до кончины певица объявила о своем крайне тяжелом состоянии и заранее попрощалась с родными и близкими, а также поклонниками ее творчества.

Выдающейся певице диагностировали рак еще в 2010 году. Однако заметное ухудшение здоровья артистки произошло около года назад. В то же время она стала куда реже появляться на публике, а последнее ее выступление прошло в ноябре 2017-го года, когда она принимала участие в мероприятии фонда по борьбе со СПИДом.

Николай Офицеров