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| | Tesla обвинили в шпионаже за сотрудниками

Tesla обвинили в шпионаже за сотрудниками

Сегодня, 10:36

Его инициатором выступил бывший работник компании, однако ее официальный представитель уже выступил с опровержением. Более того, обвинения назвали «абсолютной ложью».

Илон Маск, основатель и руководитель двух ведущих технологических компаний SpaceX и Tesla, постоянно представляет инновационные устройства, которые недавно считались плодом воображения режиссеров фантастических фильмов. Однако личность изобретателя регулярно оказывается в эпицентре скандала, так как многие коллеги не могут смириться с его успехом, обвиняя предпринимателя в различных нарушениях.

На днях Илона Маска обвинили в шпионаже за сотрудниками Tesla, при этом подчеркнув, что слежка проводилась даже в личное время. С этим заявлением в Комиссию США по ценным бумагам и биржам обратился экс-работник организации Карл Хансен. По словам Хансена, глава Tesla также располагает данными о торговле наркотиками на подведомственном ему заводе в Мексике, при этом, не предпринимая никаких действий.


Пойда Анна
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