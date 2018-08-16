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| | В Костроме бурно отреагировали на объявление о секс-вечеринке в местной сауне

В Костроме бурно отреагировали на объявление о секс-вечеринке в местной сауне

Сегодня, 21:56

На необычное мероприятие зовут всех, кто «в теме». Объявление о «шоу» появилось на страницах соцсетей.

 

Секс-вечеринку в бане Костромы будут вести двое ведущих: пока неизвестные мужчина и женщина. Мероприятие пройдет в VIP-сауне, на гостей ожидают фуршет алкогольные напитки и приглашенные для яркого и запоминающегося вечера девушки.

Организаторы обещают, что все будет лишь по обоюдному согласию и анонимно. Перед началом гостям предложат надеть маски, а далее начнется самая настоящая оргия. Возраст участников, время и место встречи не уточняется.

Жители Костромы бурно отреагировали на необычное объявление. Люди пытаются связаться с организатором, дабы узнать, где состоится горячая вечеринка, но ответ им пока не пришел.


Никита Готский
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