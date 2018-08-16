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| | Престарелая Сова из «Винни Пуха»: Миро объяснила из-за кого нищают россияне

Престарелая Сова из «Винни Пуха»: Миро объяснила из-за кого нищают россияне

Сегодня, 20:40

Известный блогер присоединилась к тем представителям СМИ и шоу-бизнеса, которые осудили пенсионную реформу. Однако Миро пошла еще дальше – нашла виновника бедственного положения в стране.

 

Журналистка сообщила, что хоть члены «Единой России» и проголосовали за пенсионную реформу, но в душе ей всячески противятся, чего не скажешь о главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Миро привела слова лица, контролирующего главные финансовые потоки в стране, где Эльвира Сахипзадовна приветствовала повышение пенсионного возраста: «Повышение пенсионного возраста принесет положительный эффект для рынка труда, но чтобы преодолеть дефицит рабочей силы, нужно принимать и другие меры», - заявила она в одном из интервью. И вот тут-то Лена и не выдержала.

Блогерша сразу припомнила некую Ирину, пожелавшую остаться неизвестной. Дело в том, что Ирина занималась бизнесом и периодически стала сталкиваться с блокировкой счетов. Позже выяснилось, что банк признал движения по ее счетам «подозрительными» и вынудил приходить за подтверждением транзакций лично, а не дистанционно, как остальных ИП и ЧП.

«Эта престарелая Сова из «Винни Пуха» перекрывает кислород всем ИПэшникам и ЧПэшникам, рушится не только бизнес, но и судьбы людей», - возмущается Лена. Она приводит в пример бедные в плане ресурсов Австрию и Чехию, где нет нефти, но уровень жизни намного выше, чем у россиян. И блогерша объяснила, из-за кого нищают ее соотечественники. Она пояснила, что на малом и среднем бизнесе дердатся такие мощные экономики, как США и Германии, но Набиуллина тщательно уничтожает мелких и средних предпринимателей.


Дарья Светозарова
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