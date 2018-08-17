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| | В Таганроге запретят движение автомобилей из-за съемок сериала

В Таганроге запретят движение автомобилей из-за съемок сериала

Сегодня, 07:40

Ограничения коснутся улицы Александровской 1 сентября в 06:00-22:30. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

 

В Таганроге состоятся съемки сериала «По законам военного времени-3», в связи с чем было принято ограничить движение общественного транспорта от переулка Смирновского до Гоголевского. Власти просят автомобилистов с пониманием отнестись к неудобствам и преждевременно планировать свои поездки.

Первые две части кинопроекта снял Максим Мехеда, в ленте сыграли роли Александр Панкратов-Черный, Максим Дрозд, Евгений Воловенко и другие. В сериале рассказывается об организации военной прокуратуры на Украине во время нападения Германии на СССР в 1941 году.

Ранее сообщалось об ограничении улиц в Казани из-за местного фестиваля, во время которого колонны оркестров будут проходить по городским проспектам.


Никита Готский
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