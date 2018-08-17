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| | Исаак Калина считает верным решение властей Орловской области о применении столичных наработок в сфере образования

Исаак Калина считает верным решение властей Орловской области о применении столичных наработок в сфере образования

Сегодня, 13:31

Автоматический и открытый принципа аттестации учителей, введенный в системе образования Москвы, планируется взять на вооружение и в Орловской области. Об этом, как пишет агентство «Жажда Новостей», шел разговор на круглом столе во время проведения Дней Орловской области в Москве.

В Москве педагогам не нужно заполнять никаких бюрократических отчетов или приезжать на заседания аттестационной комиссии. Все данные берутся из ресурсов Московской электронной школы. Благодаря тому, что Орловская область подключилась к системе МЭШ и уже отметила полезность портала, переход на автоматическую аттестацию не заставит себя ждать. «Нам очень важен опыт Москвы, потому что мы понимаем, что здесь аккумулирован весь передовой педагогический опыт», - отметила руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова. Автоматическая аттестация позволяет учителям забыть о составлении отчетов и проведении большой бумажной работы при подготовке к аттестации. «Уверен, нельзя тратить время самого учителя на его аттестацию. Она может и должна происходить в автоматическом объективном формате», – отметил Исаак Калина, глава Департамента образования города Москвы.



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