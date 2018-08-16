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| | Мирей Матье в десятый раз посетит фестиваль «Спасская башня»?

Мирей Матье в десятый раз посетит фестиваль «Спасская башня»?

Сегодня, 19:45

В Москве, с 24 августа по 2 сентября пройдёт международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Главной темой в этом году станет офицерский бал.

 

Фестиваль откроется на Красной площади и в нём примут участие около 1.5 тысяч музыкантов. Гостями станут музыканты имперского юношеского оркестра Британии, высшие чины Казахстана, Франции, и члены королевских семей Европы. «В этом году отказали многим людям, которые постоянно у нас выступают, что бы дать возможность выступить из стран, которые у нас ещё не были» - заявил комендант Кремля.

Фестиваль как и прежде останется безалкогольным, так как отсутствие его на фестивале уже традиция. А неотъемлемой частью будет выступления на конном манеже. Также будут красивые и масштабные фейерверки. А ещё фестиваль обещала посетить известная французская певица Мирей Матье.

Судя по опросам потенциальных посетителей фестиваля в интернете, публика склоняется к предпочтениям в музыке творчества таких классических композиторов, как Чайковский, Шостакович, и так далее. Для тех у кого нет возможности приехать на фестиваль, будет вестись интернет- и теле-трансляция.


Святослав
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