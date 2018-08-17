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| | Украинские туристы едут отдыхать в Крым наперекор властям

Украинские туристы едут отдыхать в Крым наперекор властям

Сегодня, 06:20

Официальный Киев не способен перекрыть растущий интерес украинцев к отдыху на полуострове.

 Олег Сафронов занимающий должность руководителя Федерального агентства по туризму, рассказал, что украинские туристы едут отдыхать в Крым наперекор властям. Очевидно, киевские власти, даже несмотря на масштабную антироссийскую пропаганду, не могут остановить растущий интерес украинцев к отдыху на полуострове.

По мнению Сафонова, туризм в принципе должен стоять отдельно от политической позиции. Граждане любого государства имеют право путешествовать, и подобной позиции придерживаются все цивилизованные государства мира. Кроме того, по словам руководителя агентства, Крым также становится все более популярным для туристов из Азии.

Вопреки прогнозам некоторых экологов, строительство Крымского моста через Керченский пролив не отразилось негативным образом на экологической обстановке. Напротив, специалисты заметили, что в последнее время количество морских обитателей выросло. Сейчас в акватории Черного моря у моста сотни дельфинов, стаи хамсы, мигрирующей из Азовского моря.


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