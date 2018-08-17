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| | В Якутии пышная грудь древнего божества привлекает зрителей на выставку

В Якутии пышная грудь древнего божества привлекает зрителей на выставку

Сегодня, 05:40

Нестандартный персона радует публику на выставке в Доме дружбы народов, хотя существует в заданном виде уже девять лет.

 

Экземпляр восхитил людей своим аппетитным бюстом. Объект богиня плодородия Якутии, но сейчас он закрыт нагрудным украшением и зашит во избежание недоразумения. Организаторы довольны своей работой, ведь богиня привлекает на выставку множество людей.

Автор работы местный талантливый мастер Софья Колесова. Она выполнила пышную грудь с ювелирной точностью, где даже соски удалось сделать в виде пуговок. Богиня Аан Алахчын Хотун дух хозяйки Земли, она заботиться о деревьях, растениях, дает приплод скота, а бесплодным родителей могла наделить ребенком. По народным поверьям, богиня живет на старых березах, ее детьми являются цветы и зеленые трав, приходившие ночью к роженицам и записывавшие в специальную летопись судьбу младенцу


Никита Готский
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