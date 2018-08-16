Первый в России ЛГБТ парад передумали согласовывать

Глава Новоульяновска Геннадий Деникаев запретил проведение ЛГБТ парада в посёлке Яблоневый. Глава города был не в курсе мероприятия, а узнав о нём из СМИ сразу его отменил.

Ранее лидер столичного ЛГБТ сообщества Николай Алексеев рассказал об одобрении согласования шествия в посёлке, с населением всего 7 человек. Первый в России согласованный ЛГБТ парад должен был состояться 26 августа. На участие было зарегистрировано более трёхсот человек.

Алексеев сообщил, что глава Новоульяновска не имеет права на согласование таких решений, это компетенция главы районной администрации, поэтому решение Геннадия Деникаева незаконны. Также Николай предъявил документы о разрешении двух ЛГБТ пикетов в центре Ульяновска. Активисты совершенно не согласны с предупреждениями, которые им выдают, а так же заявляют о неправомерности российского законодательства в сторону ЛГБТ сообщества. Судьбу акций, согласованных ранее властями сейчас решает суд. Скорее всего, даже если мероприятия отменят официально, они всё равно состояться, но нелегально.

Святослав