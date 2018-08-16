Минздрав намерен продолжить ужесточение антиалкогольных мер

Глава Минздрава РФ Валерий Бузин заявил, что меры по сокращению употребления алкогольных напитков россиянами необходимо усиливать и расширять.

Утверждённые до этого планы имели успех и позволили сократить потребление алкоголя. Дальше нужно не останавливаться, потому что процент алкоголизма всё ещё высок. Также минздрав против чрезмерной доступности алкоголя. «Вопрос ужесточения антиалкогольных мер – вопрос дискуссионный, над этим постоянно нужно работать» – подытожил Бузин.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал беспрекословную важность борьбы с всяческим употреблением алкоголя, а особенно с чрезмерным. Президент обратил внимание на общественное движение «Трезвая Россия», сказав, что они делают очень правильное, и важное для державы дело. По его словам масштаб алкоголизма по стране сокращается.

Святослав