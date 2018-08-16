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| | На видео попала посадка боевых самолетов на трассу под Хабаровском

На видео попала посадка боевых самолетов на трассу под Хабаровском

Сегодня, 17:31

Полеты производились в рамках учений военных летчиков истребительной авиации.

 На видео попала посадка боевых самолетов под Хабаровском, производимая в рамках оттачивания маневров самолетами истребительной авиации во время запланированных учений. Самолеты садись прямо на автомобильную трассу, в то время автомобилисты-очевидцы снимали происходящее на видео.

В обнародованном ролике можно увидеть, как на посадку заходит штурмовик Су-25, который в классификации НАТО отмечен как Frogfoot, а во время в Афганистане он получил прозвище «Грач». Главная задача бронированного дозвукового военного самолета состоит в поддержке сухопутных войск в дневное и ночное время суток, а также в ликвидации вражеских объектов при заданных координатах. Су-25 способен выполнять поставленную задачу в любых метеоусловиях.

Стоит заметить, что российские военные регулярно совершают посадки самолетов на автомобильные трассы. Одна из таких была проведена в январе 2018 года в ЮВО.


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