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| | «ГУЖФ» – нет воды из-под крана, зато течёт с потолка

«ГУЖФ» – нет воды из-под крана, зато течёт с потолка

Сегодня, 13:31

В военном гарнизоне в Новосысоевке Приморского края опять потоп. Это «природное явление» уже давно стало привычным для местных жителей.

Кровли протекают при малейших осадках, и если весной этого года с такой проблемой столкнулись только несколько домов, то на данный момент в гарнизоне не осталось ни одной целой крыши. Недовольные люди постоянно пишут жалобы о полной непригодности своего жилья, но районные и сельские власти объясняют, что ничего сделать не могут: дома находятся в ведении Минобороны.

Управляющая компания «ГУЖФ», обслуживающая данный жилфонд, стабильно отчитывается в проведении текущего ремонта, но на деле никаких мер по устранению протечек не предпринимается. Люди по-прежнему во время каждого дождя дежурят в своих квартирах с тазами, но это мало спасает: потоки воды спускаются с пятого до первого этажа. При этом руководство «ГУЖФ» не даёт официальных комментариев, лишь на словах отвечая, что проблема есть, но средств на капитальную реконструкцию кровель у них нет.

Больше всего жители боятся повторения весенней ситуации, когда тающий снег залил в подъездах электрощитки, и пришлось отключить электричество. «Потекло здесь, в туалете, в прихожей, в комнате, но самое страшное, когда вода потекла по ливнёвкам, она пошла по электрическим щиткам. Внутри щитков. Лужи стояли на площадке», – с ужасом рассказывает о последнем потопе одна из жительниц.

Гарнизон в Новосысоевке – лишь один из многих военных жилфондов, который находится в плачевном состоянии. В большинстве случаев военные управляющие компании игнорируют все проблемы, при этом Минобороны не способно повлиять на работу подведомственных ему структур.

«В подъезде дома стены ободраны, окна закрываются неплотно, уборка не проводится, хотя счета за содержание выставляются», – рассказывают жители военного городка Клин-9. Люди неоднократно писали жалобы на разруху в подъездах, но добиться устранения нарушений они смогли только через Госжилинспекцию Московской области. После осмотра надзорными органами «ГУЖФ» было предписано выполнить необходимый ремонт. Такая же ситуация повторилась в Жуковском, Королёве и Коломне.

В «красной» зоне находятся все подъезды Одинцовского района Московской области, обслуживаемые компанией Минобороны. Об этом заявил районный глава Андрей Иванов на обсуждении реализации губернаторской программы по благоустройству домов. «У данных компаний вообще отсутствует исполнение работ по ремонту подъездов», – резюмировал Иванов.

Исполнение работ у «ГУЖФ» отсутствует и в других коммунальных направлениях: в поселке Михнево-3 перебои с горячей водой, в городском округе Власиха проблемы с вывозом мусора, а в  Краснознаменске мусорные контейнеры и вовсе исчезли. А если контейнеров нет, то и мусор можно не вывозить. При этом платежи за коммунальные услуги собираются исправно, но на что они уходят – военная тайна.

В целом создается впечатление, что в сфере ЖКХ Минобороны РФ положение весьма печальное, а в некоторых местах близкое к катастрофическому. Само военное ведомство не пытается как-либо контролировать работу управляющих компаний, пуская все на самотёк и оставляя жителей самих решать коммунальные проблемы.




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