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| | Исторический день: В России впервые разрешили провести гей-парад

Исторический день: В России впервые разрешили провести гей-парад

Сегодня, 12:17

Об этом в социальных сетях рассказал один из главных представителей ЛГБТ-сообщества Москвы Николай Алексеев.

 

Он признается, что разрешение было получено в России впервые в истории, потому этот день он назвал «историческим». Правда, парад разрешили провести в поселке Яблоневом.

Здесь и кроются так называемые «подводные камни». Все дело в том, что в Яблоневом официально обитает всего семь человек, однако к гей-параду планируют приехать несколько сотен представителей гомосексуалистов и лесбиянок.

Веселье представителей ЛГБТ-коммьюнити закончилось, однако, не успев начаться. Ведь спустя какое-то время Алексеева уведомили о том, что парад все же отменили по решению «третьих лиц».

Официальный представитель московского ЛГБТ-сообщества утверждает, что они не намерены сдаваться и в будущем обязательно будут добиваться проведения парада.

Стоит напомнить, что в Российской Федерации официально действует закон о запрете на пропаганду гомосексуализма, потому проведение подобных мероприятий, по сути, является прямым нарушением российского законодательства


Николай Офицеров
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