Исторический день: В России впервые разрешили провести гей-парад

Об этом в социальных сетях рассказал один из главных представителей ЛГБТ-сообщества Москвы Николай Алексеев.

Он признается, что разрешение было получено в России впервые в истории, потому этот день он назвал «историческим». Правда, парад разрешили провести в поселке Яблоневом.

Здесь и кроются так называемые «подводные камни». Все дело в том, что в Яблоневом официально обитает всего семь человек, однако к гей-параду планируют приехать несколько сотен представителей гомосексуалистов и лесбиянок.

Веселье представителей ЛГБТ-коммьюнити закончилось, однако, не успев начаться. Ведь спустя какое-то время Алексеева уведомили о том, что парад все же отменили по решению «третьих лиц».

Официальный представитель московского ЛГБТ-сообщества утверждает, что они не намерены сдаваться и в будущем обязательно будут добиваться проведения парада.

Стоит напомнить, что в Российской Федерации официально действует закон о запрете на пропаганду гомосексуализма, потому проведение подобных мероприятий, по сути, является прямым нарушением российского законодательства

Николай Офицеров