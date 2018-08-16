Искра, буря, безумие: Сергей Доренко назвал Владимира Соловьева "кисонькой" и обвинил в потреблении спермы

О неприязни между знаменитыми российскими журналистами уже давно ходят легенды, однако недавно их противостояние получило новый виток в Twitter.

Судя по всему, поводом для обострения конфликта стало недавнее интервью Сергея Доренко популярному блогеру Юрию Дудю. В нем главный редактор «Говорит Москва» заявил, что Соловьев якобы после совместного эфира хвастался тем, что отнял у него звание главного «телекиллера» страны, а Доренко посчитал его сумасшедшим.

За острым на язык Соловьевым не заржавело и в эфире своей радиопередачи он заявил о том, что у Доренко имеется существенный недостаток тестостерона. Тут и началась настоящая «искра, буря, безумие», потому как Доренко в крайне резкой форме ответил своему коллеге в Twitter.

«Хлопотливая тётенька Владимир Соловьев сегодня в эфире поделилась своими ощущениями, что у меня тестостерона не достает. Я уже начинаю волноваться. Кисонька, ты только скажи, как ты узнала про уровни веществ? Сперма у меня солоновата?», - заявил Доренко, на что Соловьев кратко ответил, что главред «Говорит Москва» якобы «совсем головой поехал».

Пресса взяла комментарии у обоих участников конфликта. Они отмечают, что Доренко общаться не захотел, а вот Соловьев высказал желание поговорить. По словам последнего, оппонента съедает зависть, которую он не может держать в себе.

«Видно, что там какое-то воздействие субстанций на мозги происходит, и оно мешает правильно воспринимать реальность», - заявил Соловьев, отметив, что ему жутко смотреть на то, чем стал Доренко.

Соловьев также заявил, что не видит путей примирения с коллегой, так как мириться попросту «не с чем».

Николай Офицеров