На III Православном молодежном форуме в Москве выступят звезды бокса и кикбоксинга

23 августа 2018 года в столичном ВВЦ пройдет III Международный православный форум молодежи. В рамках форума российские чемпионы бокса и кикбоксинга проведут открытые тренировки для зрителей. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

«В павильоне №75 ВВЦ проведут открытые тренировки «женское лицо русского ММА» Юлия Березикова, олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, двукратный победитель первенства планеты по кикбоксингу Николай Шахтанов, другие известные российские единоборцы», – рассказали в оргкомитете форума.

Как заявили представители оргкомитета, обладатель нескольких рекордов планеты, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса, атлет Виктор Филиппов продемонстрирует свои достижения прямо перед гостями форума. Позже спортсмен подтвердит свои навыки в присутствии уполномоченных ежегодного справочника Гиннеса, чтобы рекорды должным образом были зафиксированы в Книге.







