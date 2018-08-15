Туроператоры России отказываются от горящих туров в Турцию на бархатный сезон

Омываемое несколькими морями государство по-прежнему является одним из самых любимых мест отдыха среди граждан РФ, с начала лета его посетили уже более миллиона человек.

Туроператоры России не намерены предлагать клиентам горящие туры в Турцию на бархатный сезон, более того, с сентября турфирмы будут увеличивать стоимость путевок в сравнении с минувшим годом на 10%. Причиной этому стали экономические факторы: подорожало горючее для самолетов, власти выделяют меньший порог субсидий для туроператоров, менее SPO от гостиниц.

В сентябре минимальная цена турпакета на троих человек в трехзвездочный отель со «все включено» составит около 50 000 рублей. Помочь более бюджетно отдохнуть гражданам России помогут спецпредложения, если не принимать их во внимание, то средняя стоимость за такой тур составит 63 000 рублей, в пятизвездочную гостиницу более 75 тысяч. Также надо отметить, что в январе-июне туристы из РФ оставили в Турции почти полтора миллиарда долларов.

Никита Готский