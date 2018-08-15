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| | В Пятигорске на гигапиксельную панораму попали сотни людей и Путин

В Пятигорске на гигапиксельную панораму попали сотни людей и Путин

Сегодня, 21:13

Российский президент встретился волонтерами Северного Кавказа 15 августа.

15 августа в Пятигорске на гигапиксельную панораму попали сотни людей и президент России Владимир Путин. Все они собрались в рамках образовательного форума «Машук 2018». Панорама, сопровождающаяся аудиозаписью выступления президента, была опубликована на официальном сайте проекта «Гигарама». Особенностью гигапиксельной панорамы является то, что любого запечатлённого на ней можно приблизить и хорошо рассмотреть его лицо, что невозможно при фотографировании обычным фотоаппаратом.

На аудиозаписи, кроме речи Путина, также записан процесс фотографирования для гигарамы – для этого людям нужно было 20-30 секунд не двигаться, пока камера снимает их. Во время выступления президент России по достоинству оценил достижения волонтеров Северного Кавказа, перечислил их достижения, а также похвалил волонтерство в сравнении с бизнесом. В итоге выступления Владимир Путин пожелал всем участникам форума успехов.


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