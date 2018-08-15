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| | Памятная монета в честь Высоцкого поступила в обращение

Памятная монета в честь Высоцкого поступила в обращение

Сегодня, 19:45

Национальный регулятор выпустил памятную монету номиналом 2 рубля в честь автора стихов, композитора и певца Владимира Высоцкого. Она поступила в обращение 15 августа 2018 года.

На монете изображен Высоцкий, гитара, два коня и меч. Банк России выпустил уже вторую монету в честь музыканта в этом году. Первую создали номиналом 25 рублей. Тираж выпуска новой монеты ограничен - 3000 штук. На памятной денежной единице указаны даты рождения и смерти Высоцкого. ЦБ пошел на такой шаг, поскольку поэту в этом году исполнилось бы 80 лет. В Банке России отметили, эта монета обязательна к приему во всех торговых точках и заведениях на территории РФ. Высоцкий является автором и исполнителем более 600 песен. После проведения социологического опроса, специалисты установили, что он до сих пор является одним из самых главных кумиров XX века.

Еще национальный регулятор выпускает монету номиналом 1 рубль с надписью «Росеестр». Она создана в честь Федеральной службы регистрации и картографии. Серия «На страже Отечества» пополнится монетой номиналом 3 рубля. На ней запечатлены воины с оружием, наряженные в одежду времен Наполеона Бонапарта. На фоне клубов дыма на монете можно разглядеть пушки и офицера. Еще появится 3-рублевая монета в честь 350-летия российского судостроения.


Домбровский Сергей
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