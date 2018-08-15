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| | Полиция испугалась дождя и не пришла на «Марш матерей»

Полиция испугалась дождя и не пришла на «Марш матерей»

Сегодня, 19:13

Несмотря на угрозы организаторам мирной акции, полиция не спешит разгонять митингующих на улице Пушкинской в Москве.

Правозащитные организации готовились отстаивать право россиян на мирные митинги, однако силовые структуры не предприняли никаких попыток остановить «Марш матерей». К организаторам акции несколько дней назад домой наведывалась полиция с официальными документами и предостережениями, что шествие несанкционированное. Возможные задержания отпугнули часть несогласных, однако большинство решили заявить о своей гражданской позиции. Организатор акции актриса из сериала «Ольга» Яна Троянова и ряд журналисток и активисток призывали всех неравнодушных защитить Анну Павликову, Марию Дубовик и других обвиняемых по делу «Новое величие».

Тысячи жителей и гостей столицы 15 августа в 19:00 не испугались дождя и пришли на улицу Пушкинскую, чтобы поддержать задержанных по делу «Нового величия». Полиция, по версии некоторых СМИ, незаконно удерживает в московском СИЗО Анну Павликову и Марию Дубовик и не пускает к ним врачей, хотя здоровье девушек сильно пошатнулось. Их обвиняют в экстремизме и попытке совершить государственный переворот. Действия правоохранительных органов вызвали массу недовольства среди жителей. «Бедная моя Родина! Как мы поможем ей, если она даже детей боится?» - гласит один из транспарантов на акции.  


Яна Белова
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