Власти Керчи объявили о сносе недостроенного автомобильного моста

Он не соответствует техстандартам, в связи с чем администрация города намерена возвести новый путепровод над улицей Буденного.

Объект начали строить еще в 80-е годы прошлого века, но так и не закончили. 15 августа мэр Керчи Сергей Бороздин в своем Facebook-аккаунте проинформировал, что власти города приняли решения о сносе недостроенного автомобильного моста. При этом, глава Керчи объявил, что администрация планирует построить новый объект над шоссе по героев Сталинграда. Мэр города уточнил, что специалисты провели проверку старого путепровода над улицей Буденного и установили, что он не соответствует современным техстандартам. Была также проверена грузоподъемность недостроенного моста, и она оказалась ниже нормы. В связи с этим и было принято решение, что недостроенный объект не подлежит повторному использованию.

Следует отметить, что мост над шоссе героев Сталинграда начали возводить еще в 80-х годах прошлого века. Недостроенным он стоит уже более 30 лет – с 1986 года.

Виктория Озерова