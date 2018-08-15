Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

«Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

От Редактора

«Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

  Новым снимком балерина хотела похвастаться «прекрасным» видом из окна ее виллы. Однако это

Сюжеты:

Эксперт нашла доказательство беременности Меган Маркл Трамп: США построили благодаря пошлинам В честь 35-летия Тимати показал новый клип с участием наследницы До чего техника дошла! Автомобилисты уверены, что на трассе М4 «Дон» орудует полтергейст Полиция испугалась дождя и не пришла на «Марш матерей» Власти Керчи объявили о сносе недостроенного автомобильного моста Российская актриса рассказала, почему сделала шесть абортов «Свободен как ветер в поле»: Шнуров и Матильда официально расторгли брак Кару Делевинь застукали целующейся с Эшли Бенсон СМИ: Путина пригласили на свадьбу главы МИД Австрии В Сети опубликовали видео со свадьбы Поклонской Планируют увеличить рождаемость: Парк «Зарядье» станет центральной площадкой акции «Ночь кино»
| | Власти Керчи объявили о сносе недостроенного автомобильного моста

Власти Керчи объявили о сносе недостроенного автомобильного моста

Сегодня, 19:11

Он не соответствует техстандартам, в связи с чем администрация города намерена возвести новый путепровод над улицей Буденного.

Объект начали строить еще в 80-е годы прошлого века, но так и не закончили. 15 августа мэр Керчи Сергей Бороздин в своем Facebook-аккаунте проинформировал, что власти города приняли решения о сносе недостроенного автомобильного моста. При этом, глава Керчи объявил, что администрация планирует построить новый объект над шоссе по героев Сталинграда. Мэр города уточнил, что специалисты провели проверку старого путепровода над улицей Буденного и установили, что он не соответствует современным техстандартам. Была также проверена грузоподъемность недостроенного моста, и она оказалась ниже нормы. В связи с этим и было принято решение, что недостроенный объект не подлежит повторному использованию.

Следует отметить, что мост над шоссе героев Сталинграда начали возводить еще в 80-х годах прошлого века. Недостроенным он стоит уже более 30 лет – с 1986 года.


Виктория Озерова
Новости по теме
Движение по путепроводу к Крымскому мосту начнется в 18:00
Движение по путепроводу к Крымскому мосту начнется в 18:00

Строитель моста, заказчики, полиция, чиновники Керчи разрешили запуск рабочего движения на автоподходе к новой конструкции и шоссе Героев Сталинграда в Керчи.…

Жители Керчи с биноклями наблюдают за Крымским мостом с набережной
Жители Керчи с биноклями наблюдают за Крымским мостом с набережной

Для того, чтобы увидеть автоколонну, в которой на открытие Крымского моста прибудет сам Владимир Путин, на городской набережной Керчи собрались многочисленные…

Жители Керчи вызывают такси ради проезда по Крымскому мосту
Жители Керчи вызывают такси ради проезда по Крымскому мосту

После открытия автомобильного движения по Крымскому мосту представители служб такси в Керчи рассказали о небывалом всплеске заказов, большинство из которых…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости