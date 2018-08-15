Ученик Эдуарда Успенского обнародовал последнее фото писателя

Пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин в своем Instagram-аккаунте поделился снимком с писателем, сделанным в больнице ровно два месяца назад. Он отметил, что Успенский был его учителем.

14 августа в Новой Москве на 81 году ушел из жизни Эдуард Успенский. В среду своими воспоминаниями о драматурге и детском писателе в соцсети «ВКонтакте» поделился его ученик пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин. Он также обнародовал последнее фото писателя. Снимок появился и в его Instagram-аккаунте. Продюсер рассказал, что посетил Эдуарда Успенского в больнице 15 июня. По словам Чернина, уже тогда он был сильно ослаблен: потерял в весе, не мог ходить и еле говорил. Но при этом писателю удалось сохранить насмешливые интонации. Продюсер пробыл с драматургом всего 15 минут. Антон Чернин вспомнил также, как учился у Эдуарда Успенского в 1998 году в литкружке в одном из ЖЭКов столицы РФ. Он рассказал, что писатель начинал со скетчей и призывал учеников писать каждый день, что и сам исполнял.

Учитель A post shared by Anton Chernin (@ablackey) on Jun 16, 2018 at 8:15am PDT

Антон Чернин поблагодарил писателя за его яркий творческий и жизненный путь и отметил, что Эдуарда Успенского будет очень не хватать.

Виктория Озерова