Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

«Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

От Редактора

«Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

  Новым снимком балерина хотела похвастаться «прекрасным» видом из окна ее виллы. Однако это

Сюжеты:

Эксперт нашла доказательство беременности Меган Маркл Трамп: США построили благодаря пошлинам В честь 35-летия Тимати показал новый клип с участием наследницы До чего техника дошла! Автомобилисты уверены, что на трассе М4 «Дон» орудует полтергейст Полиция испугалась дождя и не пришла на «Марш матерей» Власти Керчи объявили о сносе недостроенного автомобильного моста Российская актриса рассказала, почему сделала шесть абортов «Свободен как ветер в поле»: Шнуров и Матильда официально расторгли брак Кару Делевинь застукали целующейся с Эшли Бенсон СМИ: Путина пригласили на свадьбу главы МИД Австрии В Сети опубликовали видео со свадьбы Поклонской Планируют увеличить рождаемость: Парк «Зарядье» станет центральной площадкой акции «Ночь кино»
| | В Германии документально узаконен третий пол

В Германии документально узаконен третий пол

Сегодня, 18:24

Мера является необходимой для тех людей, которые не могут причислить себя ни к женщинам, ни к мужчинам.

В Германии теперь документально узаконен третий пол, названный «без указания». Графа третьего пола, согласно принятому правительством законопроекту, появится в актах гражданского состояния в загсах и родильных домах. По мнению немецкого правительства, третий пол позволит идентифицировать себя тем людям, которые не могут причислить себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Проект данного закона разрабатывался с осени прошлого года, а вступит в силу до конце 2018 года.

При этом, создатели закона подчеркивают, что нововведение ориентировано на помощь детям-гермафродитам, то есть имеющим при рождении и женские и мужские половые органы. Теперь в больницах и госучреждениях сотрудники имеют право отмечать графу «без указания» в разделе о половой принадлежности новорожденного. В будущем человек может оставить это неизменным или изменить обозначение пола в документах.

Политики призывают не связывать этот закон с реформой транссексуального права.


Новости по теме
Hermes предложил пахнуть мужчинам и женщинам миррой и кардамоном
Hermes предложил пахнуть мужчинам и женщинам миррой и кардамоном

Французский модный дом Herm?s International S.A. презентовал новую линию женской и мужской элитной парфюмерии. В представленных образцах есть сочетания мирры с…

Ученые: Женщинам секс нужен больше, чем мужчинам
Ученые: Женщинам секс нужен больше, чем мужчинам

Группа ученых провела ряд исследований, в ходе которых экспертам удалось прийти к выводу о более высоком уровне зависимости слабого пола от секса. Причина…

В Австрии конституционный суд признал третий пол
В Австрии конституционный суд признал третий пол

 В Австрии суд принял решение на законодательном уровне зарегистрировать третий пол, однако все еще неизвестно, какое именно название он получит. Чаще всего…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости