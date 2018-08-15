В Германии документально узаконен третий пол

Мера является необходимой для тех людей, которые не могут причислить себя ни к женщинам, ни к мужчинам.

В Германии теперь документально узаконен третий пол, названный «без указания». Графа третьего пола, согласно принятому правительством законопроекту, появится в актах гражданского состояния в загсах и родильных домах. По мнению немецкого правительства, третий пол позволит идентифицировать себя тем людям, которые не могут причислить себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Проект данного закона разрабатывался с осени прошлого года, а вступит в силу до конце 2018 года.

При этом, создатели закона подчеркивают, что нововведение ориентировано на помощь детям-гермафродитам, то есть имеющим при рождении и женские и мужские половые органы. Теперь в больницах и госучреждениях сотрудники имеют право отмечать графу «без указания» в разделе о половой принадлежности новорожденного. В будущем человек может оставить это неизменным или изменить обозначение пола в документах.

Политики призывают не связывать этот закон с реформой транссексуального права.