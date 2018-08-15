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| | Планируют увеличить рождаемость: Парк «Зарядье» станет центральной площадкой акции «Ночь кино»

Планируют увеличить рождаемость: Парк «Зарядье» станет центральной площадкой акции «Ночь кино»

Сегодня, 17:41

В Москве данный проект будет воплощен почти на 170 площадках. Впервые показы будут организованы на данной локации.

Уже который день первая ассоциация у пользователей интернета, когда они слышат про парк «Зарядье» - это «занятие сексом». Именно поэтому, когда стала известна информация о том, что там пройдет фестиваль «Ночь кино», все наперебой начали шутить, что правительство Москвы планирует увеличить рождаемость в столице, ведь теперь молодым людям и всем тем, кто придавался плотским утехам в парке, удержатся будет еще труднее.

Генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко ничего по этому поводу не сказала, но отметила, что площадка для показов – уникальная.

«Впервые парк «Зарядье» является площадкой «Ночи кино». Это уникальная площадка на фоне Кремля, зрители будут сидеть в амфиатре. Вне зависимости от погодных условий зрители смогут увидеть всю программу целиком. Проведем церемонию награждения приза мэра, а потом покажем фильм-победитель», - заключила Максимченко.

Также она добавила, что впервые зрители смогут увидеть в программе «Ночи кино» предпремьеры и большую киномузыкальную программу в парках.

В социальных сетях же твердо настаивают на своем, что после проведения данной акции в «Зарядье», рождаемость на небольшой период резко возрастет. Другие же начинают утверждать, что такими темпами шутка очень быстро устареет.


Николай Офицеров
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