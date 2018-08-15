Поезда в Крым будут отправлять из 11 городов России

Это станет возможным после того, как на мосту проложат железнодорожные пути. По прогнозам, в первый год запуска в оба направления проедут 6 млн человек.

Руководитель «Крымской железной дороги» Алексей Гладилин проинформировал, что после установления пути по Крымскому мосту поезда на полуостров будут отправляться из 11 городов России, но они будут ходить не каждый день. Гладилин добавил, что пока согласовано всего 10 пар поездов, которые будут ездить по маршруту Евпатория – Симферополь – Севастополь – Феодосия, прибывая в такие пункты как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск и еще восемь городов.

Помимо этого, говорят, что по железной дороге Крымского моста каждый день будут проходить примерно 15 грузовых поездов.

Анна Котова