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| | Волосатое чудовище: На побережье Камчатки нашли монстра из романов Лавкрафта

Волосатое чудовище: На побережье Камчатки нашли монстра из романов Лавкрафта

Сегодня, 17:41

Странное волосатое существо, по мнению очевидца, выбросилось на берег в поселки Пахачи Олюторского района во время сильного шторма.

 

На странного монстра, словно сошедшего со страниц романов Говарда Лавкрафта, обратила внимания жительница Петропавлоска-Камчатского Светлана Дяденко. По возвращении домой девушка сразу поделилась фотографиями странного существа, покрытого трубчатой шерстью. Светлана уверена, что это доисторическое, а может даже и мифическое чудовище наподобие Кракена, только волосатое. Однако ее подписчики не оценили такого энтузиазма.

 

Одни предположили, что это просто полуразложившееся тело кита, а другие решили даже подшутить над автором заметки. Они заявили, что Светлана попала под впечатление фильма «Мег» с Джейсоном Стэтхэмом, и видит монстра в каждом «дохлом тюлене». Остальные посоветовали ей впредь не только фотографировать, но и брать с собой частички для анализа, который в данном случае готовы были сделать сотрудники Камчатского научно-исследовательского института океанографии. А так эксперт из лаборатории КамчатНИРО Сергей Корнев склоняется к мысли, что на побережье Камчатки выбросило часть тушки кита, которая под воздействием морских вод и времени приобрела причудливые формы. Отметим, что у пользователей Сети были и другие версии: левиафан, радиоактивный гигантский кальмар и волосатый краб.


Дарья Светозарова
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