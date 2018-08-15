Волосатое чудовище: На побережье Камчатки нашли монстра из романов Лавкрафта

Странное волосатое существо, по мнению очевидца, выбросилось на берег в поселки Пахачи Олюторского района во время сильного шторма.

На странного монстра, словно сошедшего со страниц романов Говарда Лавкрафта, обратила внимания жительница Петропавлоска-Камчатского Светлана Дяденко. По возвращении домой девушка сразу поделилась фотографиями странного существа, покрытого трубчатой шерстью. Светлана уверена, что это доисторическое, а может даже и мифическое чудовище наподобие Кракена, только волосатое. Однако ее подписчики не оценили такого энтузиазма.

Одни предположили, что это просто полуразложившееся тело кита, а другие решили даже подшутить над автором заметки. Они заявили, что Светлана попала под впечатление фильма «Мег» с Джейсоном Стэтхэмом, и видит монстра в каждом «дохлом тюлене». Остальные посоветовали ей впредь не только фотографировать, но и брать с собой частички для анализа, который в данном случае готовы были сделать сотрудники Камчатского научно-исследовательского института океанографии. А так эксперт из лаборатории КамчатНИРО Сергей Корнев склоняется к мысли, что на побережье Камчатки выбросило часть тушки кита, которая под воздействием морских вод и времени приобрела причудливые формы. Отметим, что у пользователей Сети были и другие версии: левиафан, радиоактивный гигантский кальмар и волосатый краб.

Дарья Светозарова