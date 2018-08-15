Сотрудники ведомства подвели итоги масштабной проверки общественных точек выхода в интернет.

После проверки Роскомнадзор рассказал о нарушениях в точках доступа Wi-Fi. Всего удалось проанализировать работу свыше 3,4 тыс. точек выхода в интернет на территориях трех федеральных округов – Уральского, Центрального и Сибирского. По итогам проверки были обнаружены 112 случаев нарушений, во время которых не выполнялась технология идентификации пользователей.

В связи с заключением эксперты ведомства составили 12 протоколов, предписывающих ответственность за административные правонарушения. Каждое из данных нарушений относится к неприменению организаторами точек Wi-Fi мер для защиты детей от вредной для них информации.

Кроме того, сотрудники Роскомнадзора рассказали, что организаторы публичных точек Wi-Fi стали более дисциплинированными, чем в первом полугодии 2017 года. Ранее количество нарушений достигало 794 случаев.