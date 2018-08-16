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| | Крымский мост защищает мигрирующих рыб

Крымский мост защищает мигрирующих рыб

Сегодня, 05:40

Биологи рассказали об еще одной функции конструкции через Керченский пролив. Крымский мост не только связывает полуостров с материковой Россией, но и защищает мигрирующих рыб от чаек и бакланов.

 

Такое заявление сделал научный сотрудник АзНИИРХ Тимофей Барабашин. Молодь хамсы ежегодно перемещается из Азовского моря в Черное и обратно. На своем пути рыба встречает Крымский мост и прячется в его тени от чаек и бакланов. Эти птицы представляют серьезную угрозу для хамсы. Поэтому строители сооружения через Керченский пролив сами того не ведая создали защитное средство для водных жителей.

В настоящее время хамса уже собирается в плотные стаи. Через Керченский пролив она отправится из Азовского моря в Черное, поскольку оно теплее. Первой мигрирует молодь, а за ней отправляется старшее поколение.

Крымский мост открыли в мае этого года. На торжественной церемонии присутствовал глава России Владимир Путин. Президент прокатился по конструкции на грузовике. После этого начали возникать вопросы, есть ли у лидера РФ права на управление подобным видом транспорта.


Домбровский Сергей
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