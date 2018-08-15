Тамбовские врачи получат по миллиону рублей за работу в селе

Правительство ведёт активную борьбу с дефицитом медперсонала в сельских больницах. На реализацию федеральных программ по привлечению специалистов в глубинку выделено 90 миллионов рублей.

В прошлом году дефицит медицинских кадров в сёлах составлял 35 тысяч человек. Министерство здравоохранения России ведёт активную борьбу с нехваткой персонала и агитирует молодых специалистов проходить интернатуру и оставаться работать в сёлах. Министр здравоохранений Вероника Скворцова заявила, что в этом году удалось снизить дефицит до 8 тысяч.

В Тамбове решили действовать более радикально. Тамбовские, Ржаксинские, Сосновские, Кирсановские районные больницы привлекли новых специалистов с помощью уникального договора. По документам, каждый врач-специалист единовременно получит по миллиону рублей, а работники среднего звена – 500 тысяч рублей. Единственное условие – пять лет проработать с сельской больнице. Эта программа действует с 2012 года и уже успела принести свои плоды. Начальница областного управления здравоохранения Марина Лапочкина утверждает, что 356 медиков поучаствовали в программе, а 60 процентов остались работать в сёлах и по сей день. За 2018 год договор подписали 15 врачей и 9 фельдшеров.

Яна Белова