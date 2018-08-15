Новость о средней заработной плате в 38 тысяч рублей рассмешила новгородцев

В Великом Новгороде 14 августа состоялась встреча местных жителей с мэром в ДКМ «Город». Руководитель рассказал о достижениях промышленных предприятий населенного пункта и экономических показателях в период с января по июль.

Градоначальник сообщил присутствующим новость о средней заработной плате в 38 тысяч рублей. Люди в ДКМ «Город» начали смеяться от этого известия. Их рассмешила новость о таком высоком вознаграждении за труд, поскольку большинство горожан работают за куда более скромные выплаты. Мэр начал убеждать граждан, что в сфере среднего бизнеса действительно выплачивают достойную зарплату, но только не там, где выдают деньги в конвертах. Несмотря на все усилия руководитель не убедил народ в существовании в Великом Новгороде средней зарплаты в 38 тысяч рублей. Люди продолжали смеяться.

Еще градоначальник похвастался высокими темпами строительства и развитием индустриальных организаций. Он рассказал соотечественникам о социально-экономических успехах областного центра. Однако многие воспринимали этот доклад с ироничной улыбкой на губах. Уровень доверия населения местным властям существенно снизился.

Домбровский Сергей