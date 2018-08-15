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| | «Хотел умереть на родине»: Ученица Успенского рассказала о его последних днях

«Хотел умереть на родине»: Ученица Успенского рассказала о его последних днях

Сегодня, 12:15

Писательница Ирина Лисовая отметила, что драматург долго боролся с онкологией и в последнее время лечился в Германии, но это перестало помогать.

 

Накануне, 14 августа, в Новой Москве на 81-м году ушел из жизни легендарный создатель трилогии «Простоквашино» Эдуард Успенский. Его ученица - писательница Ирина Лисовая - рассказала о его последних днях. Она сообщила, что в последние годы Успенский страдал от тяжелого онкологического заболевания. Лечение он проходил в Германии. От супруги писателя Елены Успенской Ирина Лисовая узнала, что в последнее время лекарства и процедуры перестали оказывать какой-то эффект, и Эдуард Успенский, как будто предчувствуя скорую кончину, «попросился домой». Ученица писателя уточнила, что он «хотел умереть на родине», и близкие привезли его в деревню Пучково в Новой Москве. Состояние Эдуарда Успенского ухудшилось еще 9 августа, но тогда медики смогли «привести его в чувство».

Ирина Лисовая назвала кончину Эдуарда Успенского «огромной утратой для детской литературы». Она вспомнила, как серьезно он подходил к созданию каждой своей работы и старался всегда заинтересовать маленьких читателей, для чего даже приходил в детские сады. Там писатель читал свои сочинения детям, и по их реакции понимал, какие моменты нужно исправить.


Виктория Озерова
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