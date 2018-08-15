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| | Истории об улицах и площадях Москвы набирают миллионы просмотров

Истории об улицах и площадях Москвы набирают миллионы просмотров

Сегодня, 10:01

Видео-экскурсии о Москве, подготовленные профессиональными гидами и историками, набрали более пяти миллионов просмотров в сети Вконтакте. В данное время шесть серий об истории улиц и площадей Москвы доступны на канале «Гуляем по Москве» в YouTube. Они основаны на пеших экскурсиях и представляют собой видео с самыми интересными фактами и историческими фото.

Первые выпуски посвящены истории Триумфальной площади, Большой Никитской и Никольской улиц, парка Зарядье, Пречистенской набережной и Площади Тверской заставы. В данное время готовится еще пять серий, и к бесплатным пешим экскурсиям, на основе которых снимаются фильмы, можно присоединиться. Экскурсии подготовлены известными московскими гидами Юлией Дмитрюковой, Евгением Степановым, Денисом Рамодиным. Это совместный проект групп «Гуляем по Москве» и «Открытые крыши. Бесплатная Москва». С программой бесплатных мероприятий можно ознакомиться в одноименном паблике Вконтакте.



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