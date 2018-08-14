«Я в деревне или в Москве?»: Абоненты Билайн начали массово жаловаться на отсутствие интернета

При этом подобные сообщения поступили от пользователей из различных регионов РФ, а специалисты техподдержки оператора успели ответить почти всем. Пользователи Twitter часто сообщают о проблемах сотовых сетей.

14 августа массово жаловаться на отсутствие интернет-соединения начали абоненты «Билайн». При этом жалобы поступили от жителей различных регионов, в том числе столицы и Ярославской области.

Первые сообщения о том, что на «Билайне» плохая скорость загрузки, поступили несколько часов назад, затем пользователи сообщили, что интернет вообще «пропал». Наибольшее возмущение ситуация вызвала у абонентов столицы, некоторые из них принялись вопрошать: «Я в деревне или в Москве?», намекая, что в городе связь должна быть лучше.

При этом специалисты техподдержки оператора сотовой сети оперативно отреагировали практически на все жалобы, но «отделались» общими фразами, попросив сообщить о проблемах в директ. Была ли решена проблема на самом деле, пока неизвестно.

Виктория Озерова