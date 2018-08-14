«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

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«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

От Редактора

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

 Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие

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| | Эксперты рассказали, как не попасть под суд из-за мемов «ВКонтакте»

Эксперты рассказали, как не попасть под суд из-за мемов «ВКонтакте»

Сегодня, 20:27

Если не нарушать некоторые правила, то пользоваться соцсетью станет совсем не страшно.

Юристы из правозащитной группы «Агора» дали несколько советов безопасного пользования соцсети «ВКонтакте». Дамир Гайнутдинов выставил рекомендации на просторы интернет пространства.

Изначально настоятельно рекомендуют очистить страницу от изображений и записей с дискриминационными, ненавистными и насильственными намерениями. Далее необходимо выйти из экстремистских пабликов. Запрещенные группы можно найти на портале Минюста. При несоблюдении указаний можно попасть под ст. 20.29 КоАП России.

Также необходимо избавиться от террористических и фашистских файлов. Под запрет попали высмеивания 9 мая и дат, которые тесно связаны со Второй мировой. Нельзя упоминать про Третий Рейх, Красную армию, разделение Польши. Закон будет наказывать богохульников, поэтому советуют избавиться от постов с насмешками над священнослужителями.

Стоит отметить, что удалять страницу не советуют, так как данных хранятся в соцсети 6 месяцев.


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