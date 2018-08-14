Эксперты рассказали, как не попасть под суд из-за мемов «ВКонтакте»

Если не нарушать некоторые правила, то пользоваться соцсетью станет совсем не страшно.

Юристы из правозащитной группы «Агора» дали несколько советов безопасного пользования соцсети «ВКонтакте». Дамир Гайнутдинов выставил рекомендации на просторы интернет пространства.

Изначально настоятельно рекомендуют очистить страницу от изображений и записей с дискриминационными, ненавистными и насильственными намерениями. Далее необходимо выйти из экстремистских пабликов. Запрещенные группы можно найти на портале Минюста. При несоблюдении указаний можно попасть под ст. 20.29 КоАП России.

Также необходимо избавиться от террористических и фашистских файлов. Под запрет попали высмеивания 9 мая и дат, которые тесно связаны со Второй мировой. Нельзя упоминать про Третий Рейх, Красную армию, разделение Польши. Закон будет наказывать богохульников, поэтому советуют избавиться от постов с насмешками над священнослужителями.

Стоит отметить, что удалять страницу не советуют, так как данных хранятся в соцсети 6 месяцев.