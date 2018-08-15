Люди занимаются сексом в московском парке «Зарядье», фактически у стен Кремля, потому что он является символизацией обмана запрещающей инстанции. Это равносильно интимной близости у родительской спальни в детстве.

Такое заявление сделала психолог Анна Мартынюк. Специалист объяснила, люди воспринимают руководство страны в качестве родителей. Ведь именно отец и мать в детстве устанавливали правила, то есть законы. Архитектор Москвы Сергей Кузнецов и местные жители говорят, что сейчас в «Зарядье» прямо у стен Кремля люди часто занимаются сексом. Психолог заявила, что интимная близость практически на глазах у главы государства воспринимается гражданами, как подростковые любовные игры вблизи от спальни родителей.

Люди в некотором роде показывают власти – они могут нарушать законы. Существует старое высказывание: «запретный плод сладок». Это изречение касается секса у Кремля. Любовники получают удовольствие от обмана властей.

Домбровский Сергей