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| | Тень платная! В Сети рассказали о необычном мошенничестве на курортах

Тень платная! В Сети рассказали о необычном мошенничестве на курортах

Сегодня, 18:12

На просторах сайта Pikabu появилась публикация, в которой один из пользователей рассказал о вопиющем инциденте, произошедшем на пляже в Туапсе, Краснодарский край.

 

Мужчина рассказал о том, что вместе со своей беременной супругой отдыхал на пляже в тени, за которую попросили заплатить по 500 рублей с человека за весь день, но тот самый «человек» оказался довольно ушлым и это же место продал другим людям.

Когда же автор публикации решил выяснить, что же произошло, «предприниматель» с помощью хамства и мата начал требовать, чтобы пара перешла в другое место, выкрикивая, что «тень платная!». В результате пришлось вызывать органы правопорядка, однако и они ситуацию не сильно улучшили.

«Пришли пара сержантов. Выслушав меня сразу начали требовать документы, которых на пляже нет, и все в этом духе. Начали интересоваться, не нахожусь ли я в розыске. Я даже разговаривать не стал, набрал 102, где мне подтвердили то, что моя личность может быть установлена и со слов, тем более, если я заявитель. После начались разговоры за жизнь, мол, что мы взрослые люди, а занимаемся ахинеей», - утверждает мужчина, добавив, что заявление на практикующего столь необычное мошенничество на курортах «предпринимателя» он все же написал.

В комментариях пользователи отметили, что все закончилось еще более менее положительно, ведь взявший деньги за тень мог оказаться «буйным».


Николай Офицеров
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