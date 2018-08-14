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Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

От Редактора

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

 Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие

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| | «На два шага вперед»: Абоненты пожаловались, что Tele2 снимает плату сразу за несколько месяцев

«На два шага вперед»: Абоненты пожаловались, что Tele2 снимает плату сразу за несколько месяцев

Сегодня, 17:12

При этом, в техподдержке при обращении грубят, используя нецензурную лексику. Пользователи сообщили об этом в Twitter.

Абоненты Tele2 пожаловались в Twitter, что оператор при пополнении счета на определенную сумму снимает абонплату сразу за несколько месяцев. Так произошло с пользователем под ником @Zelenkina__A из Анджеро Сулженска. Она уточнила, что пополнила счет на 500 рублей, и оператор тут же снял их, при том, что средств хватило бы на абонплату за два месяца. @Zelenkina__A рассказала, что обратилась к оператору, но, выслушав ее жалобу, он ей нагрубил, используя нецензурную лексику. Техподдержка Tele2 не пропустила замечания о том, что оператор теперь «на два шага вперед». В Tele2 пообещали разобраться с ситуацией.

Следует отметить, что на отношение специалистов Tele2 к клиентам пожаловались и другие пользователи. Так юзер под ником @shi_wa рассказал, что ему в салоне не помогли, зато консультант обсудил его внешность.


Виктория Озерова
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