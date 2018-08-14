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| | В МВД рассказали о борьбе с очередями при получении загранпаспорта

В МВД рассказали о борьбе с очередями при получении загранпаспорта

Сегодня, 17:12

В отделении по делам миграции, которое находится на улице Владимира Невского, людей скопилось почти 500 человек.

 

В МВД по Воронежской области решило отреагировать на информацию, распространяющую в СМИ, по поводу огромных очередей при получении загранпаспорта. В отделении на улице Владимира Невского люди даже ночью стоят в очередях, чтобы подать необходимые документы и сдать отпечатки пальцев. Пресс-служба ГУ МВД проинформировала, для того, чтобы увеличить количество посетителей в отделе, добавили еще сотрудников.

Отмечается, что люди, которые записались на подачу документов в данный отдел, могут подать их в другое отделение по делам миграции, находящееся на улице 9 Января. В этом отделении также начнут принимать документы, но только по предварительной записи.


Анна Котова
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