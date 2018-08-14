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| | Генуя может повториться: Строители во Владивостоке предупредили о возможном обрушении Золотого моста

Генуя может повториться: Строители во Владивостоке предупредили о возможном обрушении Золотого моста

Сегодня, 16:54

Около итальянского города рухнул крупный автомобильный мост, по которому проходит трасса А10. В результате погибли 11 человек и это может быть еще не предел.

 

Вся трагедия в том, что подобные проблемы имеются не только в далекой Италии. Во Владивостоке пролегает Золотой мост, о проблемах которого его же строители говорят уже несколько лет. Еще в 2016 году отмечалось, что несвоевременная уборка объекта от мусора и щебня привела к тому, что сильно засорились и треснули трубы ливневок, а вода пошла внутрь моста. Занимались строительством работники ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».

«С 1 января 2016 отсутствует организация, которая занималась бы обслуживанием Золотого моста. Из-за того, что мост долго не убирали от песка и мелкого мусора, что привело к засорению ливневок, в трубах трещины и вода идет внутрь моста. Если не принять своевременные меры, то последствия могут быть необратимыми», - утверждают бывшие сотрудники ЗАО «ТМК».

Генуя действительно может повториться, ведь согласно сайту госзакупок, информация о проведении аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ, связанных с содержанием Золотого моста, публиковалась еще в 2013 году.

 

Согласно приложенной документации, контракт, заключенный с ЗАО «ТМК» по уходу за мостом подошел к концу 31 декабря 2015 года и с того момента более никто этими обязанностями не занимался.


Николай Офицеров
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