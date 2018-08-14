Украинцы предрекли крах Крымского моста после трагедии в Генуе

Обрушение виадука в испанском городе Генуя получило широкий резонанс среди общественности, став серьезной трагедией. Но происшествие натолкнуло некоторых людей на мысль о том, что подобная судьба ждёт и Крымский мост.

Автодорожная магистраль, проходящая по маршруту Генуя-Савона, обрушилась 14 августа. Длина разрушенной части конструкции составляет около 200 метров, а число погибших достигло как минимум 11 человек. Сам мост был построен еще в 1968 году, а надёжность конструкции вызывала опасения специалистов. Неизвестно, что стало причиной обрушения моста, но очевидцы сообщают о молнии, ударившей в него. Именно после этого началось обрушение моста, вместе с которым вниз рухнули десятки проезжающих автомобилей.

Но не все восприняли в случившемся трагедию. Некоторые начали проводить параллель с нашумевшим в России Крымским мостом. Украинские пользователи стали предрекать, что подобная судьба ожидает и архитектурное сооружение, проходящее через Керченский пролив. Крымский мост, по словам украинских "экспертов", упадёт уже в ближайший месяц. А к ситуации в Генуе уже приписали "руку Путина", словно он хотел отвлечь народ от пенсионной реформы. Пользователи полагают, что большой поток автомобилей, проходящих через мост, может привести к трагедии, если с ним что-то случится, при этом погибнут не только россияне, но и жители других стран, приезжающие массово в Крым. Украинцы отмечают, что крах виадука в Генуе показывает лишь то, что с виду прочная конструкция может обрушиться с десятком машин. Некоторые указывают и на то, что быстрые темпы строительства могли привести к тому, что мост может быть не столь надёжным, как о нём говорят.

Соломон Эспи