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| | Вскрылись новые подробности тайного брака Поклонской в Крыму

Вскрылись новые подробности тайного брака Поклонской в Крыму

Сегодня, 16:06

В Сети до сих пор обсуждается вероятная свадьба депутата, которая могла состояться еще три недели назад.

 Со вчерашнего дня в Сети начали появляться сообщения о том, что депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж в Крыму за 47-летнего Ивана Соловьева. Занимающего пост главы аппарата уполномоченного по правам человека. Издание, опубликовавшее данную якобы инсайдерскую информацию, попыталось выдать за настоящие фейковые фото Поклонской и Соловьева, созданные с помощью фотошопа. Возможно, снимки были сделаны не для обмана, а для привлечения внимания к новости, но из-за них и доверие к подобным сообщениям существенно уменьшилось – их начали называть фейковыми.

Внезапно вскрылись новые подробности тайного брака Поклонской в Крыму. По некоторым данным, она официально вышла замуж за Соловьева еще три недели назад. Новый инсайдер говорит, что депутат отказывалась от комментариев по этому поводу из-за того, что «не хотела привлекать внимание». В действительности по сей день Поклонская не подтвердила и не опровергла слухи о своей свадьбе.


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