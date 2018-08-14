В Сети до сих пор обсуждается вероятная свадьба депутата, которая могла состояться еще три недели назад.

Со вчерашнего дня в Сети начали появляться сообщения о том, что депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж в Крыму за 47-летнего Ивана Соловьева. Занимающего пост главы аппарата уполномоченного по правам человека. Издание, опубликовавшее данную якобы инсайдерскую информацию, попыталось выдать за настоящие фейковые фото Поклонской и Соловьева, созданные с помощью фотошопа. Возможно, снимки были сделаны не для обмана, а для привлечения внимания к новости, но из-за них и доверие к подобным сообщениям существенно уменьшилось – их начали называть фейковыми.

Внезапно вскрылись новые подробности тайного брака Поклонской в Крыму. По некоторым данным, она официально вышла замуж за Соловьева еще три недели назад. Новый инсайдер говорит, что депутат отказывалась от комментариев по этому поводу из-за того, что «не хотела привлекать внимание». В действительности по сей день Поклонская не подтвердила и не опровергла слухи о своей свадьбе.