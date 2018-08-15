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| | «Антиграффити»: В Петербурге Художник выцарапал портрет Цоя на закрашенной стене

«Антиграффити»: В Петербурге Художник выцарапал портрет Цоя на закрашенной стене

Сегодня, 00:30

Неизвестные хотели уничтожить настенную живопись в Петербурге, но местный житель не позволил этого сделать.

В Петербурге художник Сергей Елгазин выцарапал портрет музыканта Виктора Цоя на закрашенной стене одного из гаражей. Петербуржец решил сделать данное «антифграффити» после того, как неизвестные люди закрасили серой краской портрет лидера группы «Кино» на том же месте. Новый рисунок был создан наждачной бумагой, с помощью которой в отдельных местах стены убрали краску.

Фактически, Елгазин попытался с помощью фото стены гаража с граффити воссоздать то, что было уничтожено. В июле, один из жителей города писал в своем сообщении к администрации о неких дефектах в портрете Цоя, но не просил его убрать. В том же месяце стену закрасили, но представители городского комитета не берут на себя ответственность за устранение граффити.

Как считают сторонники художника, те, кто уничтожают рисунки на стенах, заставляют художников буквально выдалбливать их на стенах.


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