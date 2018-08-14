Клиентка крупнейшей российской сети фитнес-клубов обвинила массажиста

Массаж является прекрасным способом для того, чтобы расслабиться и телом, и разумом. Однако для одной из клиенток фитнес-клуба World Class закончился стрессом и обращением в суд.

Девушка отправилась на массаж после занятий йогой, чтобы расслабиться после занятий. Она лежала на животе, когда почувствовала, что массажист полез руками к её интимным частям. Он сразу прекратила сеанс и отправилась на ресепшен. Однако там ей сказали лишь то, что в счёт ничего включать не будут. При этом, номер девушки передали массажисту, и он начал писать извинения.

Оскорблённая клиентка фитнес-клуба написала на официальный аккаунт World Class, после чего с ней связалась администрация. Сейчас девушка намерена обратиться в суд, но её адвокат еще не решил, по какой статье будет составлен иск. Администрация крупнейшей российской сети элитных фитнес-клубов сообщила о том, что массажист уже уволился из заведения. Также они отметили, что ранее на работника жалоб не поступало, а его профессиональные навыки высоко оценивались.

Соломон Эспи