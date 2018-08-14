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В детском лагере запретили слушать Бузову и Киркорова

Сегодня, 14:58

Запрет вывесили в лагере «Олимпиец» в Новгородской области. Данное объявление получило название «Черный список». 

 

В детском лагере «Олимпиец», который находится в Новгородской области, запретили слушать композиции Бузовой и Киркорова и других исполнителей. Помимо списка артистов, администраторы заведения также написали список слов, которых не должно быть в песне. Отметим, что данные документы получили название «Черный список». Работник лагеря поведал, что дети сами оформляют заявки, которые цензурируются взрослыми.

 

Также сотрудник заведения сказал, что в этот раз дети не будут слышать песни с нецензурными словами либо с неприличным подтекстом. Отметим, что в запретный список слов вошли такие слова как: «пьяный», «курить», «играть», «бери», «дуть» и «рэп».


Анна Котова
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