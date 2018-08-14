В Сети подсчитали, во сколько тысяч обойдется отдых в Крыму

Едва ли не до «крови и соплей» в соцсетях ведутся споры о том, стоит ли отправляться на отечественный курорт. Туристический сезон в Крыму в августе все еще находится на пике, а потому еще не успевшие этим летом отдохнуть россияне планируют свои поездки на полуостров.

Вернувшиеся в ряды трудяг курортники рассказали о своих впечатлениях и тратах, которые пришлось пережить в Крыму. Для большинства туристов, которые отправлялись на отдых не через турфирмы, максимальной статьей расходов стала дорога. Немногим меньше тратили на жилье, а на питание и развлечения спускали все, что оставалось в кошельках. Как выяснилось, рассчитывать на отпуск на полуострове могут люди с различным бюджетом - от 20 тысяч рублей, до 200.

Ожесточенные «словесные» баталии развернулись на просторах соцсетей - комментаторы бурно и с оскорблениями обсуждали дорогу из разных регионов России в Крым. Причем критике подверглось не только качество дорог с ямами и пробками, но и количество платных участков и стоимость бензина. Например, один из отдохнувших заявил, что у него дорога из Москвы в Крым обошлась в 11 тысяч рублей только в одну сторону: «5т.км весь путь в обе стороны. По М4 ДОН платников штук 10 от 60 до 180 рублей каждый средний расход 9 литров. У меня на бензин в одну сторону ушло 11250 рублей + платная дорога почти тысяча». Оппонентом выступила жительница Казани, заявившая, что она из своего города до Крыма на автомобиле доехала за 5 тысяч рублей и на платных участках оставила порядка 200 рублей.

Некоторые россияне, успевшие уже побывать в этом сезоне в Крыму, с сожалением резюмировали, что цены в регионе бешеные при нулевом сервисе. «У нас на троих в этом году с дорогой вышло 78000 на троих 14 дней, жили в гостинице в Алуште, ели в кафе», - пишут курортники. Другие сравнили и свои траты на отдыхе: «Я в этом году был в Судаке, Алуште, Евпатории и Черноморском Цена жилья (Не бомж стайл) минимум 1500 комната в среднем обед обходился на двоих 500-700 рублей развлечения так же дорогие к примеру прокат гидроцикла 1000 рублей 5 минут. в общей сложности на отпуск 14 дней у нас на двоих ушло 120т.р. с учетом растрат на дорогу в одну сторону с Москвы и жилье было 7 дней в гостинице и 7 в палатках». После таких историй и подсчетов комментаторы решили, что за такие суммы можно и за границей отдохнуть - в той же Доминикане все включено в отеле 5* за 120 тысяч рублей можно провести 12 ночей.

Впрочем, на одном курортники сошлись - в Крым люди ездят не для того, чтобы бесцельно валяться на пляжах, а ради природы, архитектуры, музеев и памятников, гор, озер и водопадов. Хотя уровень обслуживания и нужно было бы подтянуть для соответствия стоимости услуг.

Дарья Вольная