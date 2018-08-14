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| | Призеры чемпионата VK Cup 2018 получили 2,5 млн рублей

Призеры чемпионата VK Cup 2018 получили 2,5 млн рублей

Сегодня, 14:04

В финал чемпионата по программированию VK Cup 2018 вышли 20 команд из России и стран ближнего зарубежья. Лучшими оказались IT-специалисты из Петербурга. Им досталось два первых места. Третьими стали жители Москвы.

 

Победители VK Cup 2018 получили миллион рублей. Занявшие второе и третье места разделили между собой оставшуюся сумму денег. Призовой фонд составлял 2,5 млн рублей. Удача улыбнулась команде из Петербурга 120 Minutes Adventure. Житель Северной столицы России Айдар Сайранов получил серебро. Бронзой довольствовались участники команды «Нижний магазин SU» из Москвы. В финале ребятам предложили решить семь сложных задач, отведя на это три часа. При распределении мест учитывалось правильное решение и потраченное время.

В этом году количество участников VK Cup 2018 увеличилось на 553 команды. Из них в финальную часть соревнований пробились лишь 20. Денежные средства призерам выплачивали исходя из двоичной системы исчисления, поэтому суммы получились не круглыми.


Домбровский Сергей
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